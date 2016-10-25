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مستشار وزير الخارجية الأمريكي يغادر القاهرة متجهًا إلى أبوظبي

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مستشار وزير الخارجية الأمريكي يغادر القاهرة متجهًا إلى أبوظبي مستشار وزير الخارجية الأمريكي يغادر القاهرة متجهًا إلى أبوظبي

«ديفيد ثورن» مستشار وزير الخارجية الأمريكي

غادر مطار القاهرة الدولي «ديفيد ثورن» مستشار وزير الخارجية الأمريكي متجهًا إلى أبوظبي على رحلة طيران الاتحاد.

يذكر أن ثورن كان في زيارة للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال الأمريكين، لبحث زيادة الاستثمارات في القاهرة.

وكان ثورن قد أكد أن الرئيس عبد الفتاح يبذل قصاري جهده للنهوض بالبلاد‏,‏ وأن بها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة‏.‏

وأضاف‏ «نقدر الرئيس السيسي وحكومته على ما يقومون به من إصلاح اقتصادي في تهيئة مناخ الأعمال‏,‏ كما أن الأمريكية تدعم مصر في خطواتها نحو الإصلاح الاقتصادي‏،‏ وكذلك برنامجها الواعد للإصلاح‏» ، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم مصر في مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

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