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مصر تتقدم 9 مراكز بمؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال لأول مرة منذ 2010

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مصر تتقدم 9 مراكز بمؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال لأول مرة منذ 2010 مصر تتقدم 9 مراكز بمؤشر البنك الدولي لممارسة الأعمال لأول مرة منذ 2010

 

وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد _ أرشيفية

أعلن البنك الدولي اليوم عن تقدم لتحتل المركز الـ122 من بين 190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، متقدمه في ذلك 9 مراكز – مقارنة بعام 2016 والذي كانت في المركز 131- لأول مرة منذ عام 2010 مما يعد رسالة ايجابية بان مناخ الاستثمار في مصر في تحسن ملحوظ.

جاء ذلك في الاحتفالية الذي أقامها البنك الدولي اليوم الثلاثاء في القاهرة لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان ” فرص متساوية للجميع”.

وحضر الاحتفالية محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومني زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات التي يرصدها التقرير.

وعلقت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد علي نتائج التقرير بان تقرير البنك الدولي لهذا العام شهادة أخري لتحسن مناخ الاستثمار في مصر علي أسس علمية.

وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر والتعاون الذي أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر في هذا التقرير الذي تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهوله الاستثمار في أي بلد.

قام فريق عمل اللجنة الوزارية التنسيقية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسة وزيره الاستثمار داليا خورشيد بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية وبين اللجان النوعية المعنية بمؤشرات التقرير في البنك الدولي لدراسة كل مؤشر من المؤشرات للعشرة علي حده لتحقيق تقدما ملموسا فيه.

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