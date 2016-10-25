أخبار عاجلة

الأخبار - تجدد الإشتباكات في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان -
الأخبار - وزير الخارجية الإيطالي : لا نرغب في عزل روسيا عن المشهد السياسي الدولي -
الأخبار - وزير الخارجية الأمريكي : يجب على روسيا إنهاء تحالفها مع الأسد وإيران وحزب الله -
الأخبار - تواصل الإنتخابات التكميلية على مقعد أبو كبير بالشرقية -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد -
الأخبار - قرار جمهوري بتشكيل المجالس والهيئات الإعلامية والصحفية -
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن -
اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

برنامج الأغذية العالمى يحذر من مجاعة فى اليمن بسبب الحرب

Google+ Print
برنامج الأغذية العالمى يحذر من مجاعة فى اليمن بسبب الحرب برنامج الأغذية العالمى يحذر من مجاعة فى اليمن بسبب الحرب

اليمن _ أرشيفية

حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبرمن تنامى نقص الغذاء وانتشار سوء التغذية بين الأطفال فى اليمن الذى تمزقه الحرب.

وبحسب “رويترز”، قام فريق رفيع المستوى من البرنامج بجولة فى اليمن شملت مناطق معزولة فى شمال وشرق البلاد وقال أن “الجوع يزداد بمعدل يومى والناس يستنفذون كل سبل البقاء على قيد الحياة.”

وقال مهند هادى المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وقائد الفريق أن فى العديد من المناطق “لا يمكن لملايين الأشخاص البقاء على قيد الحياة دون مساعدة خارجية.”

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار مدته 72 ساعة فى الأسبوع الماضى للسماح بوكالات الإغاثة الإنسانية بالوصول للأنحاء التى فى أمس الحاجة لمساعدة إنسانية فى اليمن ويتعذر الوصول لها منذ شهور بسبب القتال.

وخلال فترة الهدنة نجح برنامج الأغذية العالمى فى الوصول لمناطق معزولة فى محافظة تعز وتقديم مساعدات غذائية إلى أكثر من 150 ألف شخص.

وقال بيان للبرنامج أنه يوفر منذ فبراير شباط الماضى الغذاء لأكثر من ثلاثة ملايين شخص شهريا فى اليمن.

وعبرت الأمم المتحدة ودبلوماسيون عن أملهم فى أن يمهد وقف القتال الطريق لمحادثات تنهى الحرب التى بدأت قبل 19 شهرا وأدت لمقتل 10 آلاف شخص على الأقل فى أفقر البلدان العربية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا