برنامج الأغذية العالمى يحذر من مجاعة فى اليمن بسبب الحرب

حذر برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، 25 أكتوبرمن تنامى نقص الغذاء وانتشار سوء التغذية بين الأطفال فى اليمن الذى تمزقه الحرب.

وبحسب “رويترز”، قام فريق رفيع المستوى من البرنامج بجولة فى اليمن شملت مناطق معزولة فى شمال وشرق البلاد وقال أن “الجوع يزداد بمعدل يومى والناس يستنفذون كل سبل البقاء على قيد الحياة.”

وقال مهند هادى المدير الإقليمى لبرنامج الأغذية العالمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وقائد الفريق أن فى العديد من المناطق “لا يمكن لملايين الأشخاص البقاء على قيد الحياة دون مساعدة خارجية.”

وتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار مدته 72 ساعة فى الأسبوع الماضى للسماح بوكالات الإغاثة الإنسانية بالوصول للأنحاء التى فى أمس الحاجة لمساعدة إنسانية فى اليمن ويتعذر الوصول لها منذ شهور بسبب القتال.

وخلال فترة الهدنة نجح برنامج الأغذية العالمى فى الوصول لمناطق معزولة فى محافظة تعز وتقديم مساعدات غذائية إلى أكثر من 150 ألف شخص.

وقال بيان للبرنامج أنه يوفر منذ فبراير شباط الماضى الغذاء لأكثر من ثلاثة ملايين شخص شهريا فى اليمن.

وعبرت الأمم المتحدة ودبلوماسيون عن أملهم فى أن يمهد وقف القتال الطريق لمحادثات تنهى الحرب التى بدأت قبل 19 شهرا وأدت لمقتل 10 آلاف شخص على الأقل فى أفقر البلدان العربية.