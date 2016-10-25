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محلل اقتصادي: استثناء العراق من خفض إنتاج النفط آثار قلق الدول الأعضاء بـ«أوبك»

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محلل اقتصادي: استثناء العراق من خفض إنتاج النفط آثار قلق الدول الأعضاء بـ«أوبك» محلل اقتصادي: استثناء العراق من خفض إنتاج النفط آثار قلق الدول الأعضاء بـ«أوبك»

المحلل الاقتصادي ناصر قلاوون

قال المحلل الاقتصادي، ناصر قلاوون، إن قرار العراق باستثناءه من خفض الإنتاج للدول المنتجة للنفط ضمن منظمة «أوبك» أثار قلق لدى الدول الأعضاء في المنظمة، معربًا عن اعتقاده أن بغداد لن تتراجع عن قرارها وحدها وتحتاج تحرك من جانب الأمين العام الجديد لـ «أوبك» لاقتراح تسوية ما.

وأضاف قلاوون خلال لقاء له ببرنامج “السوق” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي عبدالرحمن البرديسي، أن هناك تناقض في الموقف الروسي علي الرغم الاتفاق مع دول التعاون الخليجي، مؤكدًا أن هناك حالة من انعدام الثقة بين اللاعبين في سوق النفط.

ولفت المحلل الاقتصادي إلى أن «أوبك» أمامها ما يقرب من شهر لضبط صفوفها،لاسيما وأن هناك توترات بشأن النفط.

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