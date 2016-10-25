حملة مطبخ سيدتي" غذيهم صح " تنطلق في لبنان

تحت شعار "غذيهم صح" اطلقت مجلة سيدتي حملة مطبخ سيدتي للتشجيع على الغذاء الصحي بين الاطفال . تهدف الحملة الى توعية الامهات والاطفال والجهات المختصة في المدارس والمؤسسات التربوية وجعل الوجبات الصحية نمطا حياتيا وذلك في لبنان ومختلف الدول العربية.



تهدف الحملة الى:

- زيادة تاثير العائلة على نظام حياة الطفل باكمله منذ الصغر.

- اضافة وجبات صحية الى قائمة طعام الاطفال اليومية وزيادة توعيتهم بالاكل الصحي في المدرسة .lunch box

- تحفيزهم على المشاركة في اعداد وجبات خفيفة للعائلة في البيت وتصحيح العادات الغذائية السيئة.

ولهذه الاهداف تعاونت سيدتي ضمن اطار الحملة مع وزارتي الصحة والتربية في لبنان لاقامة نشاط توعوي في مدرستي ابتهاج قدورة و عمر فاخوري الرسميتان في بيروت تمثل بتقديم وجبات صحية نموذجية للطلاب وبدعوة الاهل لحضور محاضرة عن الغذاء الصحي واهمية مشاركة الاهل والمدرسة في تعليم الاطفال العادات الصحية السليمة منذ الصغر وتجنيبهم الماكولات الضارة المسببة للسمنة والامراض.

وبعد كلمة ترحيب من مديرة تحرير مجلة وموقع سيدتي كاتيا دبغي تحدثت فيها عن حملة غذيهم صح واهمية انطلاقتها من مختلف الدول العربية وضرورة التزام الاهل والمؤسسات التعليمية بالاسس الصحية لسلامة الغذاء, كانت مداخلة لوفاء حوماني رئيسة دائرة التغذية في وزارة الصحة العامة التي اكدت بدورها على ضرورة اتباع تغذية سليمة منذ الصغر من خلال اكتساب عادات غذائية سليمة مصدرها الاسرة, المدرسة والاصدقاء ووسائل الاعلام .واضافت ان الاحتياجات الغذائية لاطفال المدارس تكمن في توجيههم واقناعهم بفوائد الغذاء الصحي وحسن اختيار الاغذية الصحية وشرح اهمية الهرم الغذائي وعناصره وكيفية توزيع الحصص بشكل متكامل. وهنا ياتي دور المدارس وضرورة التزامها ببيع وجبات صحية والامتناع عن بيع الوجبات الغنية بالدهون مثل رقائق البطاطس والشوكولاته على انواها والمشروبات الغازية.



توصيات عيادات "صحي وسريع"

اما اخصائية التغذية وصاحبة عيادات صحي وسريع مونيك باسيلا زعرور فاكدت من خلال مداخلتها على دور المدارس مستشهدة بما قامت به الولايات المتحدة الاميركية منذ اكثر من 10 سنوات في حملة كبيرة في مدارسها للتنبيه من مخاطر الوجبات الدسمة.

واستطردت قائلة انها قامت بزيارة عدد من المدارس في لبنان واكتشفت امورا خطيرة تتعلق بزيادة الوزن لدى معظم طلابها حيث بلغت نسبة الاولاد الذين يعانون من السمنة 35 بالمئة في عام 2010 . وهذا ما اعتبرته مؤشرا خطيرا ودلالة واضحة على انتشار الامراض في المستقبل عند الاولاد الذين يتبعون نظاما صحيا سيئا مثل امراض القلب والكلى والضغط .

ودعت مونيك زعرور كل من وزارتي الصحة والتربية في لبنان للتحرك السريع وتدارك الاخطار التي قد تنجم عن الفوضى الغذائية وذلك من خلال التعميم على كافة المدارس الرسمية اولا حظر بيع المنتوجات الغذائية غير الصحية مثل مشروبات الطاقة والمشروبات الغذائية الغنية بالسكر والوحدات الحرارية وان تمارس هاتان الوزارتان رقابتهما على المدارس وعلى ما يباع داخلها .

وشددت زعرور على اهمية ساعات الرياضة في المدارس وشجعت على زيادتها والالتزام بها . وطلبت من الاهل اللجوء دائما الى فوائد المطبخ اللبناني في طعام الاسرة كونه غني بالفيتامينات والمعادن والالياف والبروتينات والدهون غير الضارة .



نصائح عامة لتغذية مثالية لكم ولاولادكم :

- تناول الحليب الغني بالكالسيوم ومشتقات الالبان والاجبان ولا سيما البيضاء منها .

- عدم الاكثار من تناول السكريات والحلويات الملونة لانها تؤدي الى السمنة وتسوس الاسنان.

- عدم تناول المشروبات الغازية لانها مضرة بالعظام.

- عدم تناول الوجبات السريعة لانها تحتوي على كمية عالية من الدهون.

- تناول الخضار والفواكه الطازجة للحصول على الفيتامينات والمعادن

- عدم الاكثار من تناول العصير الطبيعي كونه يحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية والسكر.

- عدم تناول اصناف المارتديلا واللحوم الزهرية لاحتوائها على مادة النيترات الضارة.



زوادة مثالية لاولادكم في المدرسة:

استنادا الى نصائح وتوصيات خبيرة التغذية مونيك باسيلا زعرور , نستعرض مكونات "زوادة " المدرسة المثالية.

- لبنة او جبنة بيضاء او زعتر مع صنف خضار (خس او بندورة او خيار).

- قطعة فاكهة ( تفاح او موزة داخل وعاء منعا للاهتراء او اجاص او فاكهة موسمية يسهل تناولها خلال الاستراحة المدرسية).

- جزر مقطع داخل وعاء.

- زبدة الفستق او الحلاوة بكمية قليلة نظرا لفوائدها الصحية.

تابعوا كل فعاليات الحملة على موقع سيدتي ووسائل التواصل الاجتماعي في قسم سيدتي وطفلك وقسم مطبخ سيدتي.