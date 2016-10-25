إعادة إذاعة «الأسطورة» على «MBC مصر»

تبدأ قناة “MBC مصر”، الأحد المُقبل، العرض الثاني للدراما الاجتماعية الناجحة “الأسطورة”، بطولة النجم محمد رمضان، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة “O3 مصر”.

وتدور أحداث “الأسطورة” داخل حي شعبي في القاهرة، حيث تنطلق رحلة الصعود في حياة ناصر الدسوقي، ويستعرض مشواره في الحياة، وتدرّجه من قاع المجتمع ليصبح أسطورة في عالمه.

تبدأ الأحداث مع تخرج ناصر من كليّة الحقوق متقدمًا على أقرانه وزملائه، لكن حلمه في الالتحاق بالنيابة العامة، يتحطم فجأة، عندما ينكشف تورّط شقيقه التوأم “رفاعي” في تصنيع الأسلحة وبيعها، وهو ما يتسبّب – أيضًا – برفض أسرة حبيبته الثرية له، وتتعقد الحبكة الدرامية، حاملة معها الكثير من الأحداث والمفاجآت، ليجد ناصر نفسه مضطرًا لمواجهة أكبر عائلات المنطقة، وهي عائلة النمر لينطلق بعدها “الأسطورة” في عالم الجريمة حتى يلقى مصيره المحتوم.

يضمّ العمل عددًا من الوجوه الشابة إلى جانب نخبه من كبار النجوم منهم:” فردوس عبد الحميد، عايدة رياض، هادي الجيّار، رجاء الجداوي، صبري عبد المنعم، روجينا، ريم مصطفى، دنيا عبد العزيز، أشرف زكي، فايق عزب، محمد عبد الحافظ، محمود حافظ، ياسمين صبري، جلال الزاكي، مي عمر، نسرين أمين، ومحمد غنيم”.

يُعرض “الأسطورة” على “MBC مصر” يوميًا في تمام الساعة 9:00 مساءً، ويُعاد في تمام الساعة 4:00 عصرًا.