محمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يقدمون التعازي بوفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - على رأس وفد الدولة الذي ضم اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات - خالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني " رحمه الله ".

ونقل صاحب السمو نائب رئيس الدولة .. تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بوفاة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني " رحمه الله ".

وقدم إلى جانب سموهما التعازي في قصر الوجبة بالدوحة ..صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة.

كما قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو الحكام .. التعازي والمواساة إلى أنجال الفقيد وإلى أسرة آل ثاني الكرام ..داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الأسرة الحاكمة الكريمة الصبر والسلوان .. مستذكرين مآثر ومناقب الفقيد وجهوده - رحمه الله - في خدمة وطنه وإسهاماته مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو في تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز مسيرته المباركة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأصحاب السمو الحكام على المشاعر الأخوية الصادقة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين ..سائلين المولى عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات ويمتع حكامها بموفور الصحة والسعادة.

وكان وفد الدولة قد وصل الى الدوحة في وقت سابق اليوم حيث كان استقباله صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير ومعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد وكبار المسؤولين القطريين و سعادة صالح محمد بن نصرة العامري سفير الدولة لدى دولة قطر و سعادة هادي بن ناصر منصور الهاجري سفير دولة قطر لدى الدولة.