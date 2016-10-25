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حبس صاحب محطة وقود دمياط المحترقة 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس صاحب محطة وقود دمياط المحترقة 4 أيام على ذمة التحقيق حبس صاحب محطة وقود دمياط المحترقة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت نيابة دمياط الجديدة برئاسة محمد حمدى، وكيل النائب العام، حبس صاحب محطة وقود طريق المطار - كفر البطيخ  وعامل بالمحطة 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت لهم النيابة تهم الإهمال والقتل الخطأ وإدارة محطة بدون ترخيص، تسببت فى مقتل أشرف عبده سعد عبد الله مسئول عن تفريع السولار القادم للمحطة والذى تفحمت جثته.

 

ووجهت النيابة للعامل تهمة الإهمال عقب سقوط قطعة لهب على السولار أثناء عمله، ما أدى للانفجار والحريق الهائل، الذى تسبب فى مصرع عامل بالمحطة وإصابة 3 آخرين .

 

يذكر أن حريقا نشب مساء الجمعة الماضية بمحطة وقود طريق المطار - كفر البطيخ أثناء تفريغ سيارة لحملة السولار، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين بحروق من الدرجة الثانية.

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مصر 365