القضاء الإداري يُعيد طعن «جنينة» على عزله من منصبه للمرافعة بجلسة 20 ديسمبر

قرر ت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إعادة الدعوى المُقامة من علي طه، المحامي، وآخرين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة.

وتطالب الدعوى السالفة بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦، والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، اعتبارًا من يوم 28 مارس ٢٠١٦، إعادة للمرافعة بجلسة ٢٠ ديسمبر، لتغيير تشكيل الدائرة والإطلاع على والمستندات.

واختصمت الدعوى – التي حملت رقم ٥٢٠٥٢ لسنة ٧٠ قضائية – رئيس الجمهورية بصفته، حيث ذكرت أن قرار إعفاءه من منصبه مخالف للدستور والإخلال بمبدأ المساواة على الصعيد الداخلي للهيئات العامة والأجهزة الرقابية عامة، والمركزي للمحاسبات خاصةً.