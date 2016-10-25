الجيش العراقي يسيطر على “الرطبة” بالكامل بمحافظة الأنبار

استعادت القوات الحكومية العراقية، اليوم الثلاثاء، السيطرة بالكامل على الرطبة في محافظة الأنبار غرب العراق، بحسب مصادر أمنية ومحلية، بعد هجوم من تنظيم ” داعش” يندرج في اطار محاولات التنظيم المتطرف التخفيف من حدة الهجوم عليها في منطقة الموصل.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ابراهيم المحلاوي، لوكالة فرانس برس أن “قواتنا طهرت مدينة الرطبة بالكامل من تنظيم داعش”، مؤكدا “استعادة قواتنا السيطرة بالكامل على الرطبة”.

وأضاف اللواء المحلاوي أن “قواتنا رفعت العلم العراقي فوق مبنى قائممقامية الرطبة”، بينما ذكر مراسل فرانس برس ان القوات العراقية انتشرت في جميع احياء وازقة القضاء.

وشنت عناصر “داعش” فجر الأحد الماضي هجومًا على قضاء الرطبة، استولوا خلاله على مكتب القائم قام وعدة أحياء بعد اشتباكات بين قوات الامن والجيش والشرطة، وفقًا لمصادر أمنية .

وأرسلت قيادة عمليات الانبار وعمليات الجزيرة تعزيزات كبيرة على اثر الهجوم.

وتحدث المحلاوي عن مقتل أربعين مسلحًا من عناصر “داعش” وبالمقابل اصيب سبعة جنود بينهم ضابط برتبة عميد ركن بجروح، خلال المواجهات.

واعدمت عناصر “داعش” خمسة اشخاص بينهم عناصر شرطة خلال سيطرتهم على الاحياء، كما قال ضابط في الجيش.