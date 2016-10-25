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«النيابة» تستكمل التحقيق مع سكرتير مدرسة لغات لاتهامه بتزوير شهادات جامعية

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«النيابة» تستكمل التحقيق مع سكرتير مدرسة لغات لاتهامه بتزوير شهادات جامعية «النيابة» تستكمل التحقيق مع سكرتير مدرسة لغات لاتهامه بتزوير شهادات جامعية

تعبيرية

تستكمل نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الاول لنيابات وسط القاهرة، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع سكرتير مدرسة لغات، والمتهم بتزوير الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية بمنطقة عابدين.

وتواجه النيابة المتهم، بتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، فيما قررت حجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات.

بدأت الواقعة عقب ورود معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام “عيد.م.ع” 53 سنة – رئيس وحدة سكرتارية بمدرسة يوسف عطوان التجريبية للغات بمحافظة الشرقية – بالتردد على منطقة أرض شريف – دائرة قسم شرطة عابدين، لترويج الشهادات الجامعية المزورة مقابل مبالغ مالية.

وتبين – بإجراء التحريات – صحة ما ورد من معلومات، عقب تقنين الإجراءات – وإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن قوة من شرطة الأموال العامة من ضبط المتهم أثناء وجوده بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته أختام مزورة منها شعار الجمهورية منسوب صدوره لجامعة الأزهر ـ كلية التربية، وخاتم كود يحمل رقم 814، والمكمل لخاتم شعار الجمهورية المُشار إليه، فضلًا عن شهادة مؤقتة منسوب صدورها لجامعة الأزهر كلية التربية، ومبلغ مالي 3700 جنيه.

واعترف المتهم – بحسب التحقيقات – بحيازته للمضبوطات بقصد تزوير الشهادات الجامعية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الغير مشروع، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيق.

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