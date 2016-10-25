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«السيسي» لوزير التعليم: «نريد بناء الإنسان أولا وليس عقل متعلم فقط »

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«السيسي» لوزير التعليم: «نريد بناء الإنسان أولا وليس عقل متعلم فقط » «السيسي» لوزير التعليم: «نريد بناء الإنسان أولا وليس عقل متعلم فقط »

الرئيس عبد الفتاح

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أولى جلسات المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، والجلسة بعنوان “التعليم المدمج.. رؤية جديدة للتعليم المصري”.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمة قصيرة أثناء الجلسة منذ قليل، إن التعليم هدفه الأساسى هو بناء شخصية الإنسان وليس تلقين معلومات، لافتا إلى أن إحدى الدول قررت أن يكون التعليم المجاني حتى المرحلة الإعدادية فقط، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك في .

ووجه الرئيس رسالة إلى وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني، قائلا: “لا أريد عقل متعلم فقط لكن أريد إنسان متعلم ويتحلى بالسلوكيات الحسنة”، مشيرًا إلى أن موارد الدولة حتى لو تم رصدها للتعليم فقط فهى قليلة

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