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"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الادارية لـ20 ديسمبر

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"القضاء الإدارى" تؤجل دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الادارية لـ20 ديسمبر "القضاء الإدارى" تؤجل دعوى عزل رئيس هيئة الرقابة الادارية لـ20 ديسمبر

>كتب حازم عادل

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية سامى عبدالله، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتورة نهلة قنديل، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة السويس، والتى تطالب بعزل اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، طبقاً لقانون الهيئات الرقابية الجديد، لـ20 ديسمبر المقبل لورود التقرير.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٥٢٥ لسنة ٧٠ قضائية، رئيس الجمهورية، حيث ذكرت الدعوى أن المدعية تطالب بتطبيق قانون الهيئات الرقابية رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٥، والذى أوضح حالات الإعفاء من المنصب، لإخلال اللواء محمد عرفان بالواجب الوظيفى وفقا لقانونى تنظيم الرقابة الإدارية، وذلك لما تعرضت إليه من أضرار مادية ومعنوية نتاج الإخلال الجسيم.

 

كما طالبت الدعوى بعزل كل من اللواء حسن خليل رئيس مكتب الرقابة الإدارية بالدقهلية، وحسنى موسى حسين القائم بأعمال الإدارة المركزية بمحافظات القناة وسيناء.

 

وأوضحت عريضة الدعوى أن المدعية خاطبت رئيس الجمهورية وقدمت له ملفات الفساد لكل من رئيس الرقابة الإدارية ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، بينما قدمت للمحكمة مستندات مع عريضة الدعوى تفيد بالأضرار التى لحقت بها بسبب قرار رؤساء الأجهزة الرقابية المذكورة فى الدعوى .

 


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