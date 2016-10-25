الشربيني: لدينا 20 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي ويوجد فجوة بين عدد الطلبة والفصول

قال الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، إنه لدينا 20 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي وأنه يوجد فجوة بين عدد الفصول وعدد الطلبة.

وأضاف الشربيني، خلال كلمته بأولى جلسات ورشة التعليم والبحث العلمي بحضور السيسي، أنه تم وضع عدد من المناهج التفاعلية على موقع الوزارة في المراحل المختلفة، مشيراً إلى أنه يتم الآن إنشاء فرع لبنك المعرفة في وزارة التربية والتعليم لتغطية جميع المراحل.

> وتعقد، الآن، أولى جلسات ورشة التعليم والبحث العلمي تحت عنوان “التعليم المدمج: رؤية جديدة للتعليم المصري”، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك على هامش على فعاليات المؤتمر الوطني للشباب المنعقد بقاعة المؤتمرات بشرم الشيخ اليوم الثلاثاء.

ويشارك في الورشة كل من الدكتور فاروق الباز، وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي.