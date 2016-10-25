«الأرصاد»: طقس الأربعاء غير مستقر.. واحتمال سقوط أمطار على كل أنحاء الجمهورية

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لطقس غير مستقر وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على معظم أنحاء الجمهورية اعتبارا من الأربعاء يصاحبها سقوط للأمطار على معظم أنحاء الجمهورية حتى القاهرة تكون غزيرة ورعدية يومى الخميس والجمعة على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومحافظات الصعيد قد تصل لحد السيول هناك.

وأضاف «عبدالعال» في بيان له، صباح الثلاثاء، أن درجات الحرارة من الأربعاء حتى السبت المقبل ستستمر حول معدلاتها الطبيعية ليسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار مائل للبرودة ليلا على كل الأنحاء، محذرا من الشبورة الكثيفة في الصباح الباكر على معظم الطرق.

وناشدت الأرصاد الجوية المحافظين اتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لظاهرة السيول، للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، وتستمر الهيئة في تقديم بياناتها وتحذيراتها الجوية بشكل يومي من خلال النشرات الجوية.

ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة على السواحل الشمالية وشمال سيناء من 25 إلى 27 درجة مئوية، ومحافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 27 إلى 28 درجة مئوية، ومحافظات شمال الصعيد من 28 إلى 29 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد من 30 إلى 33 درجة مئوية، ومحافظات جنوب سيناء من 30 إلى 31 درجة مئوية.