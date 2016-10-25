السجن 10 سنوات لعاطلين سرقا محتويات سيارة نقل بالعجوزة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى ومحمود داوود، وأمانة سر محمد سنوسى وصبحى عبد الحميد، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من "إسلام.إ" 30 سنة (محبوس) و"عبد الله.غ.ح" (هارب)؛ لاتهامهما بسرقة محتويات سيارة نقل بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة العجوزة.

وكشفت التحقيقات، قيام المتهمين الأول والثانى بسرقة محتويات سيارة نقل، وباغتوا سائقها المجنى عليه نور الدين أحمد سالم، وأوسعوه ضرباً ثم طرحوه على الأرض مهددين إياه بالسلاح الذى كان بحوزتهم، وقيدوا قدميه وكلتا يديه حتى لا يستطيع مقاومتهم.

واستمعت النيابة لأقوال عدد من الشهود وعلى رأسهم المجنى عليه الذى أفاد فى التحقيقات، أنه اثناء ترجله من السيارة النقل الخاصة بمحل عمله لتسليم شحنته، فوجئ بالمتهمين يهجمون عليه، وضربه أحدهم بـ"دبشك" سلاح كان بحوزته، وقيدوه بسلك معدنى، وسرقوا محتويات السيارة وفروا هاربين.