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بالفيديو.. السيسي يعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب

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بالفيديو.. السيسي يعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب بالفيديو.. السيسي يعلن انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب

الرئيس

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، تدشين فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب والمقام في مدينة شرم الشيخ، وتستمر فعلياته لمدة 3 أيام، تحت شعار ” #ابدع_انطلق”.

وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمة قصيرة لتدشين المؤتمر الوطني الأول للشباب، أنه سيتم عقد المؤتمر بشكل سنوي في شهر نوفمبر  من كل عام ليكون هو الجسر الذي نعبر به إلى شبابنا، ونتشارك سويا في مواجهة التحدي لتحقيق الحلم والعبور للمستقبل الذي يليق بوطننا العظيم.

وأشار إلى أن هدف المؤتمر هو التحاور  والمصارحة وصناعة الأمل وتحقيق الحلم والابداع والانطلاق، مضيفا: “ودائما تحيا بقوة شبابها “.

وانطلق المؤتمر بعد قليل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 جلسة، ويعتبر هذا المؤتمر وسيلة اتصال فعالة بين ، والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعبر هؤلاء الشباب عن الجامعات المصرية باختلافها، والقوي السياسية وشباب الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لإعادة تأهيل الشباب للقيادة.

 ويعد هذا المؤتمر، ملتقي للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة، و مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يريد مستقبل أفضل لبلاده، و ذلك من خلال الرؤية و التخطيط و الحوار البناء.

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