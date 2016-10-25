بالفيديو.. السيسي يستهل «مؤتمر الشباب» بالوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، تدشين فعاليات المؤتمر الوطني الأول للشباب والمقام في مدينة شرم الشيخ، وتستمر فعلياته لمدة 3 أيام، تحت شعار ” #ابدع_انطلق”.

وطالب الرئيس السيسي، حضور المؤتمر، قبل إعلان تدشينه بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا طوال الفترة الماضية، بقوله : “اسمحوا لي ان نقف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا شهداء الوطن، وتحية وتقدير لشهداء مصر اللذين سقطوا ويسقطون كل يوم لتبقى مصر”.

وانطلق المؤتمر منذ قليل، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بواقع 20 جلسة، ويعتبر هذا المؤتمر وسيلة اتصال فعالة بين الحكومة، والشباب من جميع أنحاء الجمهورية، حيث يعبر هؤلاء الشباب عن الجامعات المصرية باختلافها، والقوي السياسية وشباب الدفعة الأولي من البرنامج الرئاسي لإعادة تأهيل الشباب للقيادة.

ويعد هذا المؤتمر، ملتقي للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة، و مجموعة من الشباب المصري الواعد، الذي يريد مستقبل أفضل لبلاده، و ذلك من خلال الرؤية و التخطيط و الحوار البناء.