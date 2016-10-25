«تويتر» تعتزم خفض نسبة العمل لديها بنحو 300 شخص

قالت وكالة بلومبرج، أمس الإثنين – نقلًا عن أشخاص قالت إنهم مطلعون على الأمر – إن” تويتر قد تقلص قوة العمل لديها بنسبة ثمانية بالمئة أو بنحو 300 شخص”.

وأضافت “بلومبرج” أنه قد يتم الإعلان عن خفض الوظائف قبل أن تعلن الشركة أرباح الربع الثالث، المقرر لها بعد غد الخميس، وقالت إن” عدد الوظائف التي ستتأثر قد يتغير”.

ورفضت متحدثة باسم الشركة التعليق.

وأعلنت “تويتر” – العام الماضي – خططًا لتسريح 336 موظفًا أو نحو ثمانية بالمئة من قوة العمل لديها بعد أسبوع من تولي “جاك دورسي”، منصبه كرئيس تنفيذي دائم.

وكان “دورسي”، وهو مشارك في تأسيس الشركة يتولى منصب الرئيس التنفيذي بشكلٍ مؤقت.

وتواجه شركة تويتر التي عينت الشهر الماضي مصرفيين لطرح عروض للاستحواذ مستقبلًا غامضًا بعد أن قالت شركة “سيلزفورس دوت كوم” إنها” لن تتقدم بعرض”.

و”سيلزفورس” هي آخر الشركات التي كان يعتقد أنها مهتمة بشراء تويتر.

ومن المرجح أن يقدر المشترون المحتملون أن “تويتر” أغلى إذ تبلغ قيمتها السوقية نحو 12.76 مليار دولار وتمنى بخسائر جارية تقدر بنحو 400 مليون دولار سنويًا.

وقالت “تويتر” – في سبتمبر الماضي – إنها ستسرح بعض العاملين، وتوقف النشاط الهندسي في أحد مراكزها في بنغالورو مركز شركات التكنولوجيا في الهند.

وقالت الشركة أمس الإثنين، إنها عدلت موعد الإعلان عن أرباح الربع الثالث إلى ما قبل بدء التعامل في البورصة يوم الخميس لتفادي التضارب مع إعلانات أرباح شركات الإنترنت الأخرى. وكان من المقرر أصلاً أن تعلن النتائج بعد انتهاء التداول.

وبلغ عدد العاملين في الشركة على مستوى العالم حتى يونيو 3680 موظفًا.

رويترز