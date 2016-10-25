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المؤتمر الوطني الأول للشباب يناقش مقترحات تطوير التعليم

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المؤتمر الوطني الأول للشباب يناقش مقترحات تطوير التعليم المؤتمر الوطني الأول للشباب يناقش مقترحات تطوير التعليم

يولي المؤتمر الوطني الأول للشباب – الذي يفتتح أعماله، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار “ابدع انطلق” – أهمية خاصة لموضوع التعليم.

وتعقد ثاني جلسات المؤتمر بعنوان “رؤية الشباب لربط منظومة التعليم بسوق العمل”، وهي التالية مباشرة للجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

ومن المقرر أن تعقد أولى ورش عمل المؤتمر تحت عنوان “التعليم والبحث العلمي”، وتضم عدة جلسات هي: “التعليم المدمج: رؤية جديدة للتعليم المصري”، “مستقبل التعليم الفني في ”، “مقترحات تطوير التبادل الثقافي والبعثات”، و”رؤية شبابية لتطوير منظومة البحث العلمي”.

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