أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نيابة النقض توصى بإلغاء أحكام"التخابر الكبرى"ضد مرسى وإخوانه

Google+ Print
نيابة النقض توصى بإلغاء أحكام"التخابر الكبرى"ضد مرسى وإخوانه نيابة النقض توصى بإلغاء أحكام"التخابر الكبرى"ضد مرسى وإخوانه

>كتب أحمد متولى

أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول طعن طالب بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت محمد مرسى فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية والتنسيق مع تنظيمات جهادية ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد.

كما عاقبت المحكمة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365