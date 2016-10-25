نيابة النقض توصى بإلغاء أحكام"التخابر الكبرى"ضد مرسى وإخوانه

أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى الغير ملزم للمحكمة، بقبول طعن طالب بإلغاء عقوبة السجن المؤبد الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، على خلفية إدانتهم فى قضية التخابر الكبرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت محمد مرسى فى قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية والتنسيق مع تنظيمات جهادية ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و14 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد.

كما عاقبت المحكمة 16 آخرين (بينهم 13 هاربا) بالإعدام شنقا، فى مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.