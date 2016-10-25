نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يزور جنوب السودان

وصل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، صباح أمس الإثنين، إلى جوبا – عاصمة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتأتي زيارة “لوزا” إلى جوبا، لإبلاغ رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس جمهورية جنوب السودان “سيلفا كير ميارديت”.

وكان في استقبال نائب وزير الخارجية – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – كل من:” السفير جوزيف أيوك، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير دومينيك بانثر، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، والسفير أيمن مختار الجمال، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، فضلًا عن أعضاء السفارة المصرية”.

واستهل نائب وزير الخارجية، سلسلة لقاءته، باجتماع مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق تعبان دينج جاي، تلاها لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان الفريق أول بول مالونج، ثم وزير الخارجية والتعاون الدولي دينج ألور.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني للزيارة لقاء وزير شئون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ونائب الرئيس جيمس واني إيجا، على أن يختم نائب وزير الخارجية لقاءته بلقاء الرئيس سيلفا كير.

ومن المقرر أن يزور السفير حمدي سند لوزا، العيادة المصرية في جوبا، ووحدتي الغسيل الكلوي ومناظير الجهاز الهضمي، فضلًا عن غرفة العمليات المهداة من وزارة الدفاع المصرية لمستشفى جوبا العسكري، بالإضافة لزيارة محطة مياه الشرب في جامعة جوبا. وتهدف الزيارة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.