أخبار عاجلة

اعتدى عليها زوجها فألقت نفسها من الطابق الخامس للهرب منه بطنطا -
بالصور.. محافظ القليوبية يقدم العزاء في شهداء الوطن بمطرانية شبرا -
الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها -
بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يزور جنوب السودان

Google+ Print
نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يزور جنوب السودان نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية يزور جنوب السودان

السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية – أرشيفية

وصل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، صباح أمس الإثنين، إلى جوبا – عاصمة جنوب السودان، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وتأتي زيارة “لوزا” إلى جوبا، لإبلاغ رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح إلى رئيس جمهورية جنوب السودان “سيلفا كير ميارديت”.

وكان في استقبال نائب وزير الخارجية – وفقًا للبيان الصادر اليوم الثلاثاء – كل من:” السفير جوزيف أيوك، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير دومينيك بانثر، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الجنوب سودانية، والسفير أيمن مختار الجمال، سفير جمهورية العربية في جوبا، فضلًا عن أعضاء السفارة المصرية”.

واستهل نائب وزير الخارجية، سلسلة لقاءته، باجتماع مع النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق تعبان دينج جاي، تلاها لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيش الشعبي لتحرير السودان الفريق أول بول مالونج، ثم وزير الخارجية والتعاون الدولي دينج ألور.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني للزيارة لقاء وزير شئون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو، ونائب الرئيس جيمس واني إيجا، على أن يختم نائب وزير الخارجية لقاءته بلقاء الرئيس سيلفا كير.

ومن المقرر أن يزور السفير حمدي سند لوزا، العيادة المصرية في جوبا، ووحدتي الغسيل الكلوي ومناظير الجهاز الهضمي، فضلًا عن غرفة العمليات المهداة من وزارة الدفاع المصرية لمستشفى جوبا العسكري، بالإضافة لزيارة محطة مياه الشرب في جامعة جوبا. وتهدف الزيارة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - اللواء د / أسامة راضي : الشعب المصري موافق على قرار رئيس الوزراء من أجل حماية الوطن

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

الأخبار - إسماعيل أمام البرلمان : مصر تواجه هجمة شرسة تستهدف النيل من أمنها وإستقرارها

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت

ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت