السيطرة على حريق داخل معمل العلوم بمعهد أزهرى بسوهاج دون حدوث إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد علاء السعيد نمشة، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بالمعهد الإعدادى والثانوى الأزهرى بناحية الصوامعة شرق دائرة أخميم، ولم ينتج عنه إصابات، فيما انحصرت التلفيات فـى احتراق شباك الغرفة وبعض الخرائط الملصقة بجدران المعمل.

تلقى اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من إدارة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق بمعهد أزهرى بناحية قرية الصوامعة شرق دائرة مركز أخميم.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات - التى أشرف عليها العميد علاء عبدالرحمن، رئيس فرع بحث الشرق، وقادها الرائد على الصغير رئيس مباحث مركز شرطة أخميم - نشوب الحريق بغرفة المعمل بالمعهد، ولم ينتج عن ذلك ثمة إصابات.

وأضافت التحريات أن الحريق أسفر عن احتراق شباك الغرفة وبعض الخرائط الملصقة بجدران المعمل.

بسؤال السيد عبد الرسول بيبارى عبد الرسول، 51 سنة شيخ المعهد ويقيم بذات الناحية، أيد ما جاء بالفحص، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائى، ونفى الشبهة الجنائية.

تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، وتم تحرير المحضر رقم 4822 إدارى المركز لسنة 2016 وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.