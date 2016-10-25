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مصرع ضابط شرطة وإصابة 3 مجندين في حادث تصادم بقنا

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مصرع ضابط شرطة وإصابة 3 مجندين في حادث تصادم بقنا مصرع ضابط شرطة وإصابة 3 مجندين في حادث تصادم بقنا

أرشيفية

لقي ضابط شرطة برتبه ملازم أول مصرعه، فيما أصيب 3 مجندين في حادث تصادم سيارتين بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

كان اللواء صلاح الدين حسان, مدير أمن قنا, تلقى إخطارًا يفيد بمصرع ضابط شرطة برتبه الملازم أول “محمد عبد المجيد العشري” ضابط بقوة تأمين الأفواج السياحية بقنا، وإصابة 3 مجندين هم:” مصطفى محمد سليمان، محمد ربيع محمد, ومحمد عماد عبد الحليم” في حادث تصادم سيارة شرطة وسيارة نقل محملة بالسيراميك أمام قرية العروبة بمركز قفط.

وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

أ ش أ

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