رئيس تنزانيا السابق يصل القاهرة للمشاركة في مباحثات الأزمة الليبية

وصل مطار القاهرة الدولي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، الرئيس التنزاني السابق “جاكايا كيكويتي”، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي، قادمًا من أديس أبابا.

ومن المقرر أن تستغرق زيارة “كيكويتي” إلى القاهرة 3 أيام، يُشارك خلالها في اجتماع ثلاثي برئاسة الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، حول سبل دفع عملية التسوية السياسية للأزمة الليبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة الوزير المفوض محمود عفيفي – في بيان سابق – أن الاجتماع يهدف إلى توحيد وتنسيق الجهود العربية والأفريقية والأممية الرامية إلى تشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية كافة.

وأضاف أن الاجتماع يهدف – أيضًا – إلى تأمين الدعم الدولي والإقليمي اللازم لاستكمال تنفيذ الاستحقاقات التي نص عليها الاتفاق السياسي الليبي المُوقع في الصخيرات، فضلًا عن إنجاح عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.