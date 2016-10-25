سقوط أمطار متوسطة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة

تعرضت بعض مناطق الإسكندرية ، الثلاثاء، لأمطار متوسطة لم تؤثر على حركة سير المشاة والسيارات أو الملاحة ببوغازي الإسكندرية والدخيلة وإقلاع وهبوط الطائرات بمطار برج العرب.

وقال رضا الغندور، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن عمليات مغادرة السفن والبواخر ورسوها على أرصفة الميناء، وحركة شحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات والشاحنات استمرت بشكل طبيعي ومنتظم.

واتخذت كافة الأجهزة بمحافظة الإسكندرية والصرف الصحي الإجراءات اللازمة والدفع بسيارات شفط المياه وتصريفها ومنع تراكمها.

وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

أ ش أ