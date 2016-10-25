قسطرة بقلب سمير غانم قبل أيام من زفاف ابنته

قبل أيام قليلة من حفل زفاف ابنته إيمي على النجم حسن الرداد، تم نقل الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم بصورة عاجلة لاحدى المستشفيات الخاصة بحي المهندسين، وخضع لجراحة قسطرة بالقلب، بعد شعوره بإرهاق شديد ، كما خضع للعديد من التحاليل الطبية والفحوصات ولكنه رفض المكوث بالمستشفى وأصر على العودة لمنزله.

جراحة قسطرة القلب تم التأكيد أنها استكشافية لتشخيص حالة نجم المسرح المصري، وفقاً لبيان رسمي صادر عن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، الذي تواصل شخصياً مع سمير غانم، ونقل عنه تأكيده بأن حالته مستقرة، وأنه ذهب للمستشفى لإجراء فحوصات طبية و تحاليل كان قد طلبها منه الطبيب المعالج الخاص به بعد شعوره بحاله من الإرهاق الشديد، وهو نفس ما أكده الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم.

"سيدتي نت" تتمنى الشفاء العاجل للنجم القدير سمير غانم