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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يغادران إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب

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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يغادران إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب شيخ الأزهر والبابا تواضروس يغادران إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب

>كتب أحمد حمادة

غادر مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، شيخ الأزهر الأمام الأكبر أحمد الطيب، والبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، متجهين إلى شرم الشيخ للمشاركة بمؤتمر الشباب، الذى يقام  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 يعد المؤتمر ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة مع مجموعة من الشباب المصرى الواعد، الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه، من خلال الرؤية والتخطيط والحوار البناء.

ينطلق المؤتمر الوطنى للشباب، اليوم الثلاثاء، الموافق 25 من أكتوبر الجارى، ويستمر لمدة ثلاثة أيام لينتهى الخميس الموافق 27 من أكتوبر 2016 فى مدينة شرم الشيخ، ويعد هذا الحدث قناة اتصال حقيقية وفعالة بين المصرية والشباب الواعد من جميع أنحاء الجمهورية الذين يعبرون بصدق وإخلاص عن شباب الجامعات والقوى السياسية والإعلاميين والأحزاب وشباب الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

 


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