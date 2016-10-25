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اليوم.. محكمة أسرة مدينة نصر تنظر دعوى خلع روبى من زوجها

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اليوم.. محكمة أسرة مدينة نصر تنظر دعوى خلع روبى من زوجها اليوم.. محكمة أسرة مدينة نصر تنظر دعوى خلع روبى من زوجها

>كتبت أسماء شلبى

تنظر محكمة أسرة مدينة نصر، اليوم، الثلاثاء، دعوى الخلع المقامة من "رانيا حسين محمد" الشهيرة بـ "روبى" ضد زوجها المخرج سامح عبد العزيز.

 

وكانت الفنانة "روبى" قد أقامت دعوى قضائية تحمل رقم 3136 لسنة 2015، وطالبت فيها بتطليقها من زوجها المخرج سامح عبد العزيز طلقة بائنة للخلع.

 

وقالت فى دعواها إنها تزوجت من عبد العزيز بموجب عقد شرعى فى سبتمبر 2014 وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجبت منه الطفلة "طيبة" ونشبت بينهما خلافات يستحيل معها استمرار العشرة بحسب دعواها، وأضافت فى دعواها أنها تبغض الحياة الزوجية وتخشى ألا تقيم حدود الله، وتقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لكن دون جدوى مما دفعها ﻹقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.

 

يذكر أن الفنانة "روبى" قد تزوجت سريا من المخرج سامح عبد العزيز المتزوج من الإعلامية داليا فرج ولديه 3 أطفال ودبت الخلافات بينهما ليعلنا بعدها انفصالهما ثم عادا مجددا لتنهى الفنانة زواجهما بدعوى خلع.


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