بالفيديو: نجاة عبدالمحسن النمر من لدغة ثعبان

نجا نجم الدراما السعودية عبدالمحسن النمر من لدغة ثعبان، وذلك أثناء قيامه بتصوير مسلسل جديد من بطولته في الأردن، وعثر النمر أثناء وجوده في مقر العمل على ثعبان كبير الحجم سبق أن قرص أحد أفراد طاقم العمل بحسب الأحاديث التي دارت بينهم، وذكر النمر خلال حديثه أن هذا الثعبان قد يكون الخامس من بين الثعابين التي عثروا عليها في موقع التصوير.

ويواصل النمر تصوير مسلسل "عقاب والعفراء" من بطولته والنجمة السورية نسرين طافش، وتدور أحداثه في قالب رومانسي بين فارس وابنة "شيخ القبيلة"، إلا أن العداوة والبغضاء بين القبيلتين تكون عائقاً دون مرور هذا الحب بسلام، ويتميز العمل بأن أغلب طواقمه سبق لها المشاركة والحضور بقوة في مثل هذا النوع من الأعمال، حيث كان آخر ظهور للنمر في مسلسل "الدمعة الحمراء" في شهر رمضان الماضي، بينما نسرين طافش شاركت في مسلسل "الطواريد" من تأليف مازن طه.

ويشارك في مسلسل "عقاب والعفراء" كل من: عبير عيسى، وجميل عواد، وجولييت عواد، ولونا بشارة، باسلة علي، وعلاء الجمل، وغادة عباسي، ووسام البريحي، وعبدالكريم القواسمي، وشاكر جابر، وسهير فهد، وغيرهم، والمسلسل من تأليف نورا عوض، وإخراج رولا حجة، ومن إنتاج مؤسسة عصام حجاوي للإنتاج والتوزيع الفني.

يذكر أن نجم الدراما السعودية والخليجية عبدالمحسن النمر والنجمة السورية نسرين طافش حضراً كضيفي شرف في مهرجان الأردن الدولي للأفلام.