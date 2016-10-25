برج العقرب حظك اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2016

عنيد وغامض وكاتم للأسرار، ذو قلب كبير لديه كبرياء يحافظ عليه فى جميع الأوقات ولا يمكنه التخلى عما يريد، هذه هى أبرز صفات برج العقرب الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العقرب على الصعيد المهني:

عليك أن تكون أكثر هدوءا خلال تواجدك بالعمل ، فالتركيز أفضل طريق ليلمع مجهودك بالعمل و تكون محك الإشادة كعادتك من قبل كل من حولك، فأنت شخص قادر على انجاز الكثير من المهام التى تنسب لك فى وقت قصير فيعتمد عليك من حولك بنسبة كبيرة

على الصعيد العاطفي:

حياة برج العقرب العاطفية تحتاج للمزيد من الاهتمام وبذل مجهود لتكون فى أفلض حال مع شريكك ، حيث تسربت للعلاقة الكثير من المشاكل و الاضطرابات التى يفضل حلها فى اقرب وقت، فأنت و شريكك قادرين على الاحتفاظ بقصة حبكما بعيدا عن أعين الحاقدين

برج العقرب على الصعيد الصحي:

يعد هذا الشهر لمواليد برج العقرب فرصة كبيرة يمكن استثمارها لكى تعود من جديد لحالة صحية جيدة و نشاط و لياقة انت افتقدتهم منذ فترة .

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العقرب أن هناك عدد من الفرض يجد أن تنتهزها لتصبح فى أفضل حال و تتحسن حالتك المزاجية التى توترت مؤخرا .