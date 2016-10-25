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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25 / 10 / 2016

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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25 / 10 / 2016 حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 25 / 10 / 2016

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يعد برج الميزان من الأبراج الهوائية التى يتسم أصحابها بالعقلانية والهدوء، فيحرصون على الظهور أمام الآخرين بمظهر جذاب، مما يلفت الأنظار لهم ويجعل البعض يفضل اختيارهم كشركاء للحياة،ونقدم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات خبراء الأبراج له فى الفترة المقبلة.

 

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى..

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

 

برج الميزان على الصعيد العاطفى :

سوف تكون خالى الذهن وتبحث عن العناصر الحقيقية من الحب والحنان دون رؤية وردية، فلا تدع التجارب المريرة من الماضى تؤثر عليك ولكن إذا كنت خائف تخطى الأمر بهدوء.

 

برج الميزان على الصعيد الصحى :

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

 

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

عليك أن تدرك أهمية أن تكون قادراً على فتح قلبك وعقلك من أجل التعامل بنجاح مع الصعوبات الحالية.


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مصر 365

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