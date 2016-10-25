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ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن زيوت طعام قبل بيعها فى السوق السوداء بالزيتون

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ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن زيوت طعام قبل بيعها فى السوق السوداء بالزيتون ضبط صاحب مخزن بحوزته 2 طن زيوت طعام قبل بيعها فى السوق السوداء بالزيتون

>كتب عبد الرحمن سيد

ألقت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة القبض على صاحب مخزن مواد غذائية لتخزينه 2 طن زيت طعام استعداداً لبيعها فى السوق السوداء بالزيتون ، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لمباحث التموين والتجارة، مفادها قيام صاحب مخزن للمواد الغذائية بتجميع و تخزين كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة بهدف طرحها للبيع فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.

وقامت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة بمداهمة المخزن المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط صاحب المخزن وبحوزته 2 طن و 200 كيلو زيت طعام ، قام بتجميعها تمهيداً لبيعها فى السوق السوداء

 

 


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