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العثور على مقبرة سفن قديمة في البحر الأسود

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العثور على مقبرة سفن قديمة في البحر الأسود العثور على مقبرة سفن قديمة في البحر الأسود

عثر علماء الآثار في قاع البحر الأسود على أكثر من 40 سفينة بيزنطية وعثمانية، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”، اليوم الإثنين 24 أكتوبر.

وعلى الرغم من قدم تلك السفن، إلا أنها في حالة ممتازة نظرا لانخفاض نسبة الأكسجين في الماء في تلك المنطقة.

وقد تم العثور عليها بمساعدة جهازين يمكن التحكم بهما عن بعد.

ويقوم الجهازان بالتقاط صور ثلاثية الأبعاد ومسح القاع على عمق 1800 متر.

وقال العلماء، إن الهدف الرئيسي من الحملة كان إجراء مسح جيوفيزيائي لتحديد أماكن السفن الغارقة. فقد تتبع العلماء طرق سير السفن من الدولة البيزنطية إلى الدول المجاورة.

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