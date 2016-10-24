مقتل فتاة بسبب طلقة نارية مدفونة بالأرض ببنى سويف

تسبب طلق ناري مدفون بأرض زراعية، بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، في مصرع فتاة في العقد الثاني من عمرها، أثناء إشعالها النار ببوص داخل الأرض.

واستقبلت مستشفي إهناسيا المركز غرب محافظة بني سويف، “فاطمة.م.أ”، 18 عام، تقيم قرية الدير دائرة إهناسيا، جثة هامدة نتيجة إصابتها بطلق ناري مدفون في بطن أرض زراعية، كانت متواجدة بها.

ودلت تحريات المباحث الأولية، أن الفتاة قامت بإشعال بعض البوص المتواجد بأرض زراعية، ليفاجئ الجميع بخروج طلقة نارية منة لتستقر بجسدها وتلفظ أنفاسها الأخيرة قبل وصولها للمستشفي.