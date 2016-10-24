دعوات لأول تظاهر لـ”الزومبي” في الجزائر

أعلن ناشطون جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، مبادرة لتنظيم تظاهرة للأحياء الموتى، أو ما بات يعرف في الدول الغربية وفي الأفلام السنيمائية باسم “الزومبي”.

ويتجه مطلقو المبادرة إلى تنظيم الحدث يوم 5 نوفمبر القادم، بمدينة قسنطينة، وفق ما نقلت صحيفة “النهار” الجزائرية.

ويقوم متطوعون بارتداء أقنعة وألبسة ووضع ماكياج وموثرات بصرية على وجوههم وأجسادهم في تمثيليات تحاكي أشهر أفلام الرعب في السينما.

وستكون تظاهرة الأحياء الموتى الأولى من نوعها في الجزائر، وسط جدل بين مرحبين ومنتقدين يقول إن المبادرة دخيلة على المجتمع الجزائري وقيمه.