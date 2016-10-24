الشوبكى: البرلمان فى طريقه لتنفيذ حكم النقض خلال أيام

قال الدكتور عمرو الشوبكى، إن المؤتمر الأول للشباب مبادرة إيجابية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشكل جيد للتواصل مع الشباب أو الأطراف السياسية المختلفة مع النقابات أو الأحزاب.

وحول موقف بمجلس النواب، أوضح الشوبكى، خلال حوارها لبرنامج “الحياة اليوم” الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن ثقته فى الله كبيرة، ونحن أمام حكم نهائى من محكمة النقض، مشيرا إلى أنه ثبت بعد عملية فرز الأصوات أنه متقدم على منافسه، مؤكدا أن آخر كلام يتردد بقوة أن المجلس فى طريقه لتنفيذ الحكم فى بداية الأسبوع القادم وحلف اليمين بداية شهر نوفمبر.

وأشار الشوبكى، إلى أن بعض النواب على اتصال به، منهم نواب مستقلين وآخرون من أحزاب مختلفة، وطرحوا الأمر داخل المجلس لأكثر من مرة، مشددا على أن الحكم ليس له لون آخر غير التنفيذ.