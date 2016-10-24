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حبس ضابط شرطة 4 أيام لإطلاقه النار على صاحب محل عصير

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حبس ضابط شرطة 4 أيام لإطلاقه النار على صاحب محل عصير حبس ضابط شرطة 4 أيام لإطلاقه النار على صاحب محل عصير

أرشيفية

أمرت نيابة الجديدة برئاسة الستشار وائل بركات، بحبس ضابط شرطة، متهم بإطلاق النار فى مشاجرة، مما أسفر عن إصابة صاحب محل عصير، 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعود الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من الأهالى، بقيام ضابط شرطة بإطلاق النار، مما أسفر عن إصابة صاحب محل عصير بطلق نارى فى القدم.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه أثناء سير أحمد مجاهد أحمد، ملازم أول، من قوة أمن قنا، بأحد شوارع مصر الجديدة، افتعل سائق ميكروباص مشاحرة معه، وحاول التضييق عليه أثناء السير، ثم نزل السائق والتباع للتشاجر معه، فقام على أثر ذلك الضابط بإخراج سلاحه الميرى، وأطلق النار فى الهواء فأصابت الطلقة بالخطأ قدم صاحب محل عصير، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

 

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