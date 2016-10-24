ممثل شبكة الهجرة: السوريون يواجهون إجلاءً فرنسيًا غير إنساني

قال ممثل شبكة هجرة تنمية ديموقراطية بفرنسا، عبد الله زينبر، إن المهاجرين السوريين يعيشون فى ظروف قاسية لا تحتمل بداخل فرنسا، لافتا لمطالب حقوقية من الحكومة الفرنسية من أجل إيجاد حل بعد إجلاء مخيم كاليه من السوريين بشكل لا إنساني.

وأضاف زنيبر، خلال حواره ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي علاء الشيخ، أن اليمين المتطرف يزايد على المهاجرين دون تقديم حلولا انسانية خاصة بعد قرار تسريح عدد كبير من المهاجرين، مشيرا إلى ان منظمات المجتمع المدني تقوم على متابعة مجريات الاحادث فى ظل استعداد المهاجرين للنزوح من فرنسا الى بريطانيا.

وأوضح زنيبر، اليوم، أن السلطات الفرنسية أكدت انه ستقوم بنقل اللاجئين من مخيم ، بعكس المانيا التى استقبلت أكثر من مليون مهاجر دون مماطلة وتحتضنهم فى ظروف أكثر انسانية من الظروف التى يعانى منها اللاجئين السوريين في فرنسا.