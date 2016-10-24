«ماي»: فشل اتفاق التجارة الحرة مع كندا ليس له تأثير على بريطانيا

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماى اليوم الاثنين، إن فشل المحادثات بشأن اتفاق التجارة بين كندا والاتحاد الأوروبى ليس له أى تأثير على محادثات بريطانيا بشأن ابرام اتفاق مع بروكسل.

وقالت ماى لنواب مجلس العموم اليوم إنها تشعر “بخيبة أمل” من قبل العوائق التى واجهت صفقة اتفاق التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها لا تعتقد أنها تنعكس على قدرة المملكة المتحدة على الحصول على صفقة تجارية مماثلة مع التكتل الأوروبى بعد الخروج من الاتحاد.

وأضافت زعيمة حزب المحافظين “لا نسعى لتكرار نموذج قائم، بل سنطور نموذجنا البريطانى الخاص بنا”.

كما أعلنت ماى أيضا أن البرلمان سوف يحصل على الفرصة لمناقشة شروط خروج البلاد من التكتل الأوروبى خلال سلسلة من المناقشات تبدأ فى غضون أسابيع.

وأشارت إلى أن المناقشات ستجرى قبل وبعد أعياد الميلاد على حد سواء.

أ ش أ