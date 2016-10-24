بعد الهجوم المشين عليها حملة مضادة للدفاع عن ملكة جمال لبنان ساندي تابت

بيروت_ سيدتي نت

كانت معيبة الحملة التي تعرضت لها ساندي تابت ملكة جمال لبنان لعام 2016 ، والتي اتفق معظم اللبنانيون على شتمها وإيذائها بكلام مهين، لا تستحقه، حتى لو أنهم وجدوا أنها لا تستحق لقبها.

ووصلت الحملة على ساندي تابت إلى الفنانين، الذين انقسموا بين مهاجم ومدافع عنها.

فبعد أن غرد المنتج مروان حداد: "نحن نعيش في عصر الانحطاط سياسياً واجتماعياً واقتصادياً والبارحة للأسف انتقلنا إلى عصر الانحطاط الجمالي مع ما تمّ انتخابه في لحظة تخلٍّ . عجبي"، ردّ الفنان يوسف الخال على الحملة التي تطال ساندي، وهدّد بإقفال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في تغريدة معترضة: "يعني للحقيقة من ورا اللي عم بيصير مع ملكة جمال لبنان على وسائل الواصل الاجتماعي، لأول مرة عن فكّر جدياً سكّر كل حساباتي، يا عيب الشوم بس".

أما الإعلامية ديما صادق فكتبت: "ممكن في ناس ما لقوا ميس ليبانون الجديدة حلوة. الجمال نسبي. بس ما في شيء أبداً ببر التجريح التجريح القاسي كتير اللي عن تتعرضوا اللي وصل حد الإبتذال" وتابعت في تغريدة ثانية "حط حالك محلها! شو بكون شعورك إذا فقت لقيت حالك من شخص ما معروف لحديث الناس بس بالشتايم؟ ومش لأنك عملت اي شي سيء غير أنك ربحت مسابقة!!"

أما كارين سلامة فغردت: "أنا بحياتي ما شفت ناس مليانين غضب وحقد وغيرة قد أغلبية الشعب اللبناني، كيف كيفكم تكرهوا شخص ما تعرفوا لمجرد أنو ما عجبكم شكلو؟".