انطلاق مهرجان الدورى الرياضى بـ «جامعة المنوفية» للعام الجديد

تقيم جامعة المنوفية، المهرجان الرياضي السنوي على مستوى كليات و وحدات الجامعة فى إطار الموسم الرياضي للعام الجامعي 2016/2017.

وأشار جمال إسماعيل، مدير النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة المنوفية، إلى أن الدوري يقام خلال الفترة من 23 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر القادم بمشاركة ما يقرب من 18 كلية يتسابق فيه المشاركون من الطلبة والطالبات فى ألعاب السباحة وكرة السرعة ومصارعة الذراعين والشطرنج واللياقة البدنية والملاكمة وألعاب القوى والتايكوندو، وتحصل فيه الفرق الفائزة على درع الجامعة وشهادات التقدير.