أخبار عاجلة

بالصور- مطعم يقلد المستشفيات.. حقنة طماطم مركزة والحلو محلول برتقال -
رئيس الوزراء أمام "النواب": سنقتلع الإرهاب من جذوره -
"​تشريعية النواب" توافق على تعديل "قانون الطوارئ".. وأبو شقة: لابد منه -
انتحار مواطن شنقًا لخلافات مع زوجته بالشرقية -
إيطاليا: لا إجماع في مجموعة السبع على فرض عقوبات على سوريا أو روسيا -
روسيا: مقتل عسكريين اثنين اثر هجوم في سوريا -
تيلرسون: أمريكا تأمل أن لا يكون الأسد جزءا من مستقبل سوريا -
ستاد مصر: توقعات أداء لقاء بتروجيت أمام الانتاج الحربي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
ستاد مصر: لقاء مع مجدي عبدالعاطي المدرب العام للانتاج الحربي وكواليس ما قبل مواجهة بتروجيت -
رباعي الأهلي ينضم لفريق الشباب لمواجهة الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل شخص وإصابة 19 فى انفجار قنبلة جنوب تايلاند

Google+ Print
مقتل شخص وإصابة 19 فى انفجار قنبلة جنوب تايلاند مقتل شخص وإصابة 19 فى انفجار قنبلة جنوب تايلاند

انفجار في تايلاند – أرشيفية

لقى شخص حتفه وأصيب 19 بجروح فى انفجار فى سوق ليلي، اليوم الإثنين، فى جنوب تايلاند حيث يشن انفصاليون حملة تمرد منذ أكثر من عشر سنوات.

وبحسب “رويترز”، جاء الهجوم بعد شهرين من سلسلة تفجيرات منسقة فى بلدات سياحية فى جنوب تايلاند أسفرت عن قتل أربعة تايلانديين وإصابة عشرات منهم أجانب فى هجمات أشارت الشرطة إلى صلتها بمتشددين.

وقالت الشرطة إن هجوم اليوم فى بلدة باتانى وقع فى نحو الساعة السابعة مساء (1200 بتوقيت جرينتش).

وقال باكبوم جانتارانجسى ضابط الشرطة الذى يحقق فى الهجوم لرويترز: “القنبلة وضعت قرب منصة لبيع الطعام والانفجار قتل امرأة. ونحن نحقق الآن ونقوم بتأمين الموقع.”

وقتل أكثر من 6500 شخص فى الصراع فى الأقاليم الثلاثة الجنوبية فى تايلاند على مدى 12 عامًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا