مقتل شخص وإصابة 19 فى انفجار قنبلة جنوب تايلاند

لقى شخص حتفه وأصيب 19 بجروح فى انفجار فى سوق ليلي، اليوم الإثنين، فى جنوب تايلاند حيث يشن انفصاليون حملة تمرد منذ أكثر من عشر سنوات.

وبحسب “رويترز”، جاء الهجوم بعد شهرين من سلسلة تفجيرات منسقة فى بلدات سياحية فى جنوب تايلاند أسفرت عن قتل أربعة تايلانديين وإصابة عشرات منهم أجانب فى هجمات أشارت الشرطة إلى صلتها بمتشددين.

وقالت الشرطة إن هجوم اليوم فى بلدة باتانى وقع فى نحو الساعة السابعة مساء (1200 بتوقيت جرينتش).

وقال باكبوم جانتارانجسى ضابط الشرطة الذى يحقق فى الهجوم لرويترز: “القنبلة وضعت قرب منصة لبيع الطعام والانفجار قتل امرأة. ونحن نحقق الآن ونقوم بتأمين الموقع.”

وقتل أكثر من 6500 شخص فى الصراع فى الأقاليم الثلاثة الجنوبية فى تايلاند على مدى 12 عامًا.