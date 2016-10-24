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وزيرة التعاون الدولى: 15مليار دولار تلقتها مصر قروض ومنح خلال عام واحد

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وزيرة التعاون الدولى: 15مليار دولار تلقتها مصر قروض ومنح خلال عام واحد وزيرة التعاون الدولى: 15مليار دولار تلقتها مصر قروض ومنح خلال عام واحد

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى

 

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن برنامج الحماية الاجتماعية محور هام لبرنامج الإصلاح الاقتصادى التى تنفذه حاليًا، لافتة إلى أهمية التعاون وصياغة اتفاقيات وشراكات مع شركاء مصر الدوليين، مؤكدة أن حجم المنح والقروض التى تلقتها مصر خلال عام، بلغت 15 مليار دولار خلال العام الماضى منذ سبتمبر 2015.

وشددت نصر، خلال لقاء لبعثة رجال الأعمال الأمريكية لمصر، والذى عقد اليوم بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجتمع الأعمال المصرى ووفد الشركات الأمريكية الكبرى، على أهمية إشراك القطاع الخاص فى جهود ودعم قطاعات مشروعات الطاقة والكهرباء والبنية الأساسية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الاتفاق والتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد الدولى وبنك التنمية الإسلامى وبنك التنمية الأفريقى، يدعم الثقة فى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وثقة الاستثمار الأجنبى.

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