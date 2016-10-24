اختيار الجزائرى محرز ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

كشفت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية عن أن 5 لاعبين جدد ضمن قائمة أفضل 30 لاعبًا مرشحون لجائزة الكرة الذهبية المقدمة من المجلة وتعتبر القائمة الرابعة بعد أن أعلنت عن 3 قوائم فى السابق.

واختارت المجلة الفرنسية النجم الجزائرى رياض محرز صانع ألعاب فريق ليستر سيتى الإنجليزى وذلك بعد اختياره أفضل لاعب فى البريميرليج الموسم الماضى بعد قيادته لفريق الثعالب للتتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى فى تاريخه.

كما اختير النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب فريق برشلونة الإسبانى بجانب توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونخ الألمانى ولوكا مودريتش صانع ألعاب فريق ريال مدريد الإسبانى وأخيرًا هوجو لوريس حارس فريق توتنهام الإنجليزى.