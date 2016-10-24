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«برلمانى»: خطة التقشف الحكومى تستدعى العمل على تطبيق الحد الاقصى

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«برلمانى»: خطة التقشف الحكومى تستدعى العمل على تطبيق الحد الاقصى «برلمانى»: خطة التقشف الحكومى تستدعى العمل على تطبيق الحد الاقصى

النائب ماجد طوبيا

أكد النائب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تقديره الشديد للخطة التى أعلنتها بالعمل على ترشيد الإنفاق العام، والبدء فى خطة عامة للتقشف الحكومى، لافتًا في بيان له اليوم، إلى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تقتضي تضافر مختلف الجهود الحكومية والشعبية، للعمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة ودفع عجلة الاقتصاد.

وشدد طوبيا، على أن خطة التقشف تستدعى العمل على تطبيق الحد الأقصى للأجور بحذافيره، وتقليل الاإنفاق العام في المجالات التى ليس لها فائدة، ودفع المنتج المحلى في المشتروات الحكومية لتقليل المستورد وضغط النفقات.

مشيرًا إلى أن تزامن هذه الخطة مع البدء في تفعيل قانون الاستثمار والاقتراض من صندوق النقد الدولى، سيدفع بالاقتصاد الوطنى للخروج من هذه الدائرة الجهنمية التى يعيشها.

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