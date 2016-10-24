فيفا: «ستانلى» أفضل لاعب فى إياب نهائى دورى «أبطال أفريقيا»

اختار الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، النيجيرى ستانلى مهاجم الزمالك، أفضل لاعب فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى جمع بين فريقى الزمالك وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، بملعب “برج العرب” مساء أمس، والتى انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف دون مقابل.

ذكر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى “فيفا”، أن ستانلى كان أكثر عناصر فريق نادى الزمالك خطوره على صن داونز طوال الـ 90 دقيقة، وكان أقربهم لتسجيل أكثر من هدف لولا اضاعة بعض الفرصـ والتى كادات أن تحسم المبارة لصالح نادى الزمالك، وذلك بعدما سجل «ستانلى» هدف المبارة الوحيد، فيما أضاع هدفًا مؤكدا فى الشوط الأول، فضلًا عن الخطورة التى شكلها على مرمى صن داونز طوال المبارة.