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أبل تحذر: معظم ملحقات آيفون بأمازون “مقلدة”

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أبل تحذر: معظم ملحقات آيفون بأمازون “مقلدة” أبل تحذر: معظم ملحقات آيفون بأمازون “مقلدة”

حذرت شركة أبل الأميركية من ملحقات هاتفها آيفون التي تباع عبر موقع أمازون للتجارة الإلكترونية بالولايات المتحدة، مشيرة إلى أن 90 في المئة منها مقلدة وليست أصلية.

وذكرت الشركة أن استخدام تلك المنتجات يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأجهزة واشتعال النار فيها أو التسبب في صدمة كهربائية مميتة.

ووفقا لموقع “سي نت دوت كوم”، فإن أبل قدمت شكوى رسمية ضد 51 شركة منها “موبايل ستار” تتهمها فيها بتقليد علامتها التجارية وبيع ملحقات مقلدة مثل الشواحن والكابلات وغيرها عبر الإنترنت.

وبحسب شكوى رسمية قدمتها شركة أبل ضد عدد من الشركات، التي تقلد منتجاتها فإن النسبة الأكبر من كبل الطاقة الذي تنتجه أبل باسم “لايتنينغ” المباعة عبر أمازون مقلدة، وأن 9 من بين كل 10 منتجات هواتف آيفون التي تباع مقلدة.

وتطالب الشركة الأميركية بتعويض قدره 150 ألف دولار عن كل انتهاك لحقوق الملكية الفكرية ومليوني دولار لكل عملية تقليد العلامة التجارية.

وذكرت آبل في شكواها أنها تبذل جهودا كبيرة لمحاربة توزيع وبيع منتجات آبل المقلدة التي تحمل علامتها التجارية، إلا أنه رغم جهود أبل فإن المنتجات المقلدة تغرق موقع أمازون.

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