الأربعاء.. فؤاد المهندس وشويكار في «أنا فين وإنتى فين» على «ماسبيرو زمان»

تعرض شاشة “ماسبيرو زمان” في تمام الساعة الحادية عشر من مساء بعد غد الأربعاء، مسرحية “أنا فين وإنتي فين”، من تقديم الكوميدي الراحل فؤاد المهندس، والتي تم عرضها في عام 1965.

ويشارك المهندس بطولة “أنا فين وإنتي فين”، النجمة شويكار، عادل مام ، نظيم شعراوي، ومن تأليف سمير خفاجى، وإخراج فؤاد المهندس.

“أنا فين وإنتي فين”، تتناول شخصية أيوب جاد الحق “فؤاد المهندس” الموظف البسيط، الذي يوقعه الشبه الكبير بينه وبين زوج صاحبة العمل المتوفي في ورطة كبيرة ، حيث تتعلق به ابنة صاحبة العمل الصغيرة ظنًا منها أنه والدها الذي توفي في حادث، فتطلب منه صاحبة العمل أن يعمل لها سكرتيرًا في المنزل كي لا تصدم ابنتها التي لا تعلم بوفاة والدها، فيقع في غرامها، لكنه لا ينسى واقع أنها الهانم، وهو مجرد موظف فقير .