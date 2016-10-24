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حبس بقال سنة وغلق محله ومصادرة المضبوطات لبيعه كيلو سكر بـ 12جنيه

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حبس بقال سنة وغلق محله ومصادرة المضبوطات لبيعه كيلو سكر بـ 12جنيه حبس بقال سنة وغلق محله ومصادرة المضبوطات لبيعه كيلو سكر بـ 12جنيه

أرشيفية

قضت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، اليوم الإثنين، بحبس بقال سنة، وغلق محله ومصادرة المضبوطات، بتهمة بيع كيلو سكر بأزيد من السعر الرسمى.

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تنكر ضابط بمباحث فى دور زبون، وطلب شراء كيلو سكر من صاحب محل بمنطقة مدينة نصر، ليبيع له المتهم الكيلو بـ12 جنيه، وبسعر أزيد من سعره الرسمى.

وألقى ضابط مباحث التموين القبض على صاحب محل “السوبر ماركت”، وتم إحالته لنيابة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد لبيب، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وإحالته للمحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.

 

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